Чаще всего люди берут малый кредит на ремонт жилья или на приобретение мебели

По словам руководителя сферы малого финансирования Swedbank Трийн Ялакас, уровень потребительских кредитов в Эстонии и Латвии в последние годы стабильный. В Литве же происходит их заметный рост. „В Эстонии средний получатель потребительского кредита — городской житель в возрасте 42 лет, который берёт 2000 евро на два года. Из Балтийских стран самая низка средняя сумма потребительского кредита в Латвии (1700 евро) и самая высокая в Литве (2100 евро). Это означает, что по сравнению с Латвией в Литве сумма кредита примерно на 25% выше”, — говорит Ялакас, и добавляет, что быстрый рост кредитов в Литве связан с быстрым развитием экономики и высоким чувством уверенности потребителя. „Но если сравнить доходы, то средний доход берущего потребительский кредит в Эстонии заметно выше, чем в Латвии и в Литве — в Эстонии 1125, в Латвии примерно 900 и в Литве 750 евро”.

Во всех странах Балтии число потребительских кредитов весной возрастает почти на 25%, а цели у берущих кредит похожи. „Чаще всего люди берут малый кредит на ремонт жилья или на приобретение обстановки, на покупку домашней или садовой техники, а также на покрытие расходов, связанных с автомобилем, например — на покупку новых шин”, — говорит Ялакас.

В Эстонии и Латвии люди берут малый кредит в среднем на два года, в Литве — на три. „При этом наши южные соседи чаще возвращают кредит досрочно. В Латвии более 70%, а в Литве — почти 85% изменений к договорам связаны с досрочным возвратом, в Эстонии же — всего около 30%”.