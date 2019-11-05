"Cерьезная угроза окружающей среде". Комиссия обсудит проблемы, связанные с переработкой строительных отходов
Сегодня на заседании комиссия по окружающей среде обсудит вопросы, связанные с переработкой строительных отходов.
Сегодня на заседании комиссия по окружающей среде обсудит вопросы, связанные с переработкой строительных отходов.
По словам председателя комиссии по окружающей среде Эрки Сависаара, необходимо как можно быстрее решить две проблемы: предприятия, действующие на рынке, вывозят строительный мусор и мусор, оставшийся после сноса зданий, но не занимаются его переработкой; даже при использовании новейших технологий повторное использование строительных отходов невозможно, так как установленные в отношении повторного использования требования — безосновательны и нереалистичны.
”Недопустима ситуация, в которой строительные отходы просто свозятся в кучу и единственный вариант их переработки — отправить их на свалку. Это — серьезная угроза окружающей среде”, — сказал Сависаар. По его оценке, возможно несколько вариантов повторного использования. Например, старые карьеры можно заполнять строительными отходами. Также отходы можно использовать в качестве сырья для новых зданий. ”Необходимо как можно быстрее выработать четкие правила и прописать их в соответствующих документах”, — подчеркнул Сависаар.
Заместитель председателя комиссии Йоко Алендер отметила, что необходимо также соблюдать требования по повторному использованию материалов. ”Это должно быть включено в условия закупок, которые организуют государство и местные самоуправления”, — сказала Алендер.
На заседание комиссии, посвященное поиску долгосрочных решений для проблемы строительных отходов, приглашены представители Министерства окружающей среды, Департамента окружающей среды, Инспекции по окружающей среде, Таллиннской городской управы и Департамента предпринимательства, а также Эстонского союза предприятий цикличной экономики.
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