"Цены явно упали, люди берут с собой в Таллинн тачки". Финские издания пристально следят за снижением алкогольных акцизов в Эстонии

”Сегодня в Эстонии уменьшился алкогольный акциз — цены заметно упали, люди хотят с тележками”, — сообщает издание.

Сегодня журналист Iltalehti отправился на первом пароме из Хельсинки в Таллинн, чтобы проследить за ситуацией. ”В порту было видно много тачек для водки, и по крайней мере часть людей четко знала, что сегодня цены могут быть ниже. Iltalehti поговорил с Сари и Сантером, которые решили предпринять спонтанный шоппинг-рейс в Таллинн и посмотреть, насколько в действительности снизились цены. Они ездят в Таллинн три раза в год”, — пишет издание.

”7:13: люди ждут открытия магазина tax free. 7:42: tax free открылся. Глядя на анкету предзаказа Tallink, кажется, что цены снизились!”

Своего репортера в Эстонию послало и издание Aamulehti.

Юкка Иннанен и Хейкки Хонкала сообщили, что ездят в Таллинн как минимум раз в месяц, около 15 раз в год. Главная причина поездок — приобретение алкоголя.

”Во многих случаях я даже не схожу на землю и возвращаюсь на том же пароме, на котором приплыл”, — сказал Хонкала. Конкретно на этих мужчин снижение акцизов не повлияет, поскольку, по их словам, они ездили бы в Таллинн в любом случае.

Анна Ахокас, напротив, говорит, что ее семья приезжает в Эстонию не за алкоголем. Последний раз они были в Талллинне, чтобы провести техосмотр автомобиля.