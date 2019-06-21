Цены на жилье в Эстонии продолжают расти

По сравнению с I кварталом 2018 года цены на квартиры выросли на 4,9%, а цены на дома — на 8,4%. По сравнению с предыдущим кварталом цены на квартиры в Таллинне выросли на 4,1%, в прилегающих к Таллинну регионах наряду с Тарту и Пярну — на 4%, а в остальных частях Эстонии — на 12%.

По сравнению с IV кварталом 2018 года цены на квартиры выросли на 1,1%, а цены на дома — на 3,1%. Цены на квартиры в Таллинне упали по сравнению с предыдущим кварталом на 0,3%, однако выросли в прилегающих к Таллинну регионах наряду с Тарту и Пярну на 3,8% и в остальных частях Эстонии — на 3%.

Индекс жилищных цен демонстрирует изменение цен за квадратный метр при совершении домохозяйствами сделок для покупки жилья. Расчет индекса жилищных цен производится относительно квартир и домов (дом на одну семью, парные дома и рядные дома).

Изменение индекса жилищных цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в I квартале 2019 года составило по сравнению с IV кварталом 2018 года 3,5% и по сравнению с I кварталом — 3,3%.

Индекс жилищных цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, характеризует изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс состоит из четырех частей: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.

Временной ряд индекса цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, начинается с I квартала 2005 года, капитальный ремонт жилья добавлен в индекс с I квартала 2007 года и страхование жилья — с I квартала 2012 года.