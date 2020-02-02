Цены на топливо в странах Балтии: в Вильнюсе выросли, в Риге не изменились, а в Таллинне?(3)
На минувшей рабочей неделе в Таллинне и Вильнюсе цены на топливо выросли, а в Риге не изменились, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.
На минувшей рабочей неделе в Таллинне и Вильнюсе цены на топливо выросли, а в Риге не изменились, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.
Дороже всего дизельное топливо и бензин стоили в Таллинне, а самым дешевым они были в Вильнюсе.
В Риге цена бензина 95-й марки на АЗС "Circle K", как и на предыдущей неделе, составила 1,354 евро за литр, а дизельное топливо стоило 1,294 евро за литр.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 0,5% до 1,205 евро за литр, цена дизельного топлива не изменилась и составила 1,105 евро за литр.
В Таллинне на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки подорожал на 2,8% до 1,411 евро за литр, дизельное топливо — на 1,3% до 1,391 евро за литр.
Цена автогаза в Риге и Таллинне не изменилась и составляла соответственно 0,603 и 0,71 евро за литр. В Вильнюсе она понизилась на 7% до 0,533 евро за литр.
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