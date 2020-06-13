Цены на топливо в странах Балтии растут. В Эстонии дороже всего

В Риге на АЗС Circle K цены на бензин 95-й марки выросли на 0,9% — до 1,084 евро за литр, на дизельное горючее — на 1,5% до 0,999 евро за литр.

В Вильнюсе цены на бензин 95-й марки выросли на 4,6% — до 1,003 евро за литр, на дизельное горючее — на 2,8% до 0,893 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 1,7% — до 1,199 евро за литр, а цена на дизельное горючее не изменилась и составила 0,999 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге выросла на 6,3% до 0,505 евро за литр, в Таллинне — на 2% до 0,567 евро за литр, а в Вильнюсе не изменилась и составляла 0,479 евро за литр.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.