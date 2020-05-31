Цены на топливо в столицах стран Балтии: в Таллинне дороже всего

На этой неделе самые высокие цены на бензин наблюдались в Таллинне, в Риге топливо дешевле, а самые низкие цены — в Вильнюсе. С ценами на дизельное топливо — такая же тенденция.

В Риге на автозаправках "Circle K" бензин 95-й марки подорожал на 5,7% до 1,054 евро за литр, литр дизельного топлива подорожал на 4,3% до 0,964 евро.

В Вильнюсе литр бензина стоит 0,935 евро, литр дизельного топлива — 0,835 евро.

В Таллинне на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки подорожал на 2,6% до 1,179 евро, цена дизельного топлива не изменилась — 0,999 евро за литр.

Цена автогаза в Риге оставалась стабильной — 0,465 евро за литр, а Таллинне топливо подешевело на 1,1% — до 0,56 евро за литр, в Вильнюсе автогаз подорожал на 4,4% — до 0,479 евро за литр.

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