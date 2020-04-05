Цены на топливо в Риге и Вильнюсе пошли вниз. В Таллинне оно самое дорогое

Дороже всего бензин на прошедшей неделе стоил в Таллине, а дешевле всего - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо также была зарегистрирована в Таллине, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на автозаправочных станциях "Circle K" цена бензина 95-й марки упала на 4,4% - до 1,084 евро за литр, а цена на дизельное топливо снизилась на 6,6% - до 0,994 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки упала на 9,6% и составила 0,945 евро за литр, а цена на дизельное топливо снизилась на 3,6% - до 0,909 евро за литр.

В свою очередь в Таллине на автозаправочных станциях "Circle K" цены бензина 95-й марки и дизельного топлива не изменились, составив в конце недели 1,249 евро и 1,239 евро за литр.

Цена на автогаз в Таллине также не изменилась, в пятницу составив 0,7 евро за литр. В Риге цена на автогаз уменьшилась на 1,8% - до 0,545 евро за литр, а в Вильнюсе она упала на 5,2% - до 0,439 евро за литр.