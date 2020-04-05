Цены на топливо в Риге и Вильнюсе пошли вниз. В Таллинне оно самое дорогое(11)
На прошедшей рабочей неделе в Риге и Вильнюсе произошло падение цен на топливо, в Риге цена на дизельное топливо опустилась ниже 1 евро за литр, а в Вильнюсе меньше 1 евро за литр стоило как дизельное топливо, так и бензин 95-й марки, передает издание BB со ссылкой на обобщенные агентством ЛЕТА данные. При этом в Таллинне держатся самые высокие цены на топливо в странах Балтии.
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