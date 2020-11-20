Цены на производство электроэнергии и молока выросли

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, значительное влияние на индекс цен производителей по сравнению с сентябрем оказало снижение цен в производстве электроэнергии, а также в производстве молочных продуктов и текстильной продукции. ”С другой стороны влияние на индекс оказало повышение цен в производстве электронного оборудования и в деревообработке, поэтому по сравнению с предыдущим месяцем индекс не изменился”, — добавила Шокман.

По сравнению с октябрем прошлого года, больше всего на индекс повлияло снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, в производстве топливных масел и в производстве электронного оборудования, а также повышение цен в деревообработке, в производстве торфяной продукции и щебня.

Индекс цен на экспортную продукцию повысился по сравнению с сентябрем на 0,3%. Более всего повысились цены на сельскохозяйственную продукцию, изделия из древесины и нефтепродукты, при этом больше всего снизились цены на электроэнергию, на изделия из кожи и обувь, текстильную продукцию и изделия из металла. По сравнению с октябрем прошлого года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 5,3%.

Индекс цен на импортную продукцию снизился по сравнению с сентябрем на 0,5%. Более всего снизились цены на древесное сырье и сельскохозяйственную продукцию, электроэнергию и одежду, при этом больше всего повысились цены в горнодобывающей промышленности, цены на изделия из металла и моторно-транспортные средства. По сравнению с октябрем прошлого года индекс цен на импортную продукцию снизился на 5,9%.

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