Цены на производимую в Эстонии промышленную продукцию выросли

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, в декабре значительное влияние на индекс цен производителей по сравнению с ноябрем оказало повышение цен в производстве электроэнергии и в производстве электронного оборудования, а также в деревообработке. ”С другой стороны на индекс повлияло снижение цен в производстве продуктов питания, в горнодобывающей промышленности и в производстве напитков”, — уточнила Шокман.

По сравнению с декабрем 2019 года, больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электронного оборудования, в производстве электроэнергии и в деревообработке. Влияние на индекс оказало также снижение цен в производстве топливных масел, в производстве продуктов питания и в производстве бумаги и бумажной продукции.

Индекс цен на экспортную продукцию в декабре повысился по сравнению с ноябрем на 1,4%. Повысились цены на производство электроэнергии, нефтепродуктов и электронного оборудования. Более всего снизились цены на производство напитков, производство электрооборудования и производство мебели. По сравнению с декабрем 2019 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 2,6%.

Индекс цен на импортную продукцию в декабре увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%. Более всего выросли цены в производстве электроэнергии, нефтепродуктов и сельскохозяйственной продукции. Снижение цен наблюдалось в производстве изделий из кожи и обуви, а также в производстве продуктов питания. По сравнению с декабрем 2019 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 5,4%.