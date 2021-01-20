Цены на производимую в Эстонии промышленную продукцию выросли

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в декабре 2020 года повысился по сравнению с ноябрем на 0,7% и по сравнению с тем же месяцем 2019 года — также на 0,7%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, в декабре значительное влияние на индекс цен производителей по сравнению с ноябрем оказало повышение цен в производстве электроэнергии и в производстве электронного оборудования, а также в деревообработке. ”С другой стороны на индекс повлияло снижение цен в производстве продуктов питания, в горнодобывающей промышленности и в производстве напитков”, — уточнила Шокман.
По сравнению с декабрем 2019 года, больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электронного оборудования, в производстве электроэнергии и в деревообработке. Влияние на индекс оказало также снижение цен в производстве топливных масел, в производстве продуктов питания и в производстве бумаги и бумажной продукции.
Индекс цен на экспортную продукцию в декабре повысился по сравнению с ноябрем на 1,4%. Повысились цены на производство электроэнергии, нефтепродуктов и электронного оборудования. Более всего снизились цены на производство напитков, производство электрооборудования и производство мебели. По сравнению с декабрем 2019 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 2,6%.
Индекс цен на импортную продукцию в декабре увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%. Более всего выросли цены в производстве электроэнергии, нефтепродуктов и сельскохозяйственной продукции. Снижение цен наблюдалось в производстве изделий из кожи и обуви, а также в производстве продуктов питания. По сравнению с декабрем 2019 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 5,4%.
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