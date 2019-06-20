Цены на продукты и услуги в Таллинне и Хельсинки: читайте и сравнивайте!

По данным Евростата, средний уровень цен в Эстонии в 2018 году был на 20% ниже среднего по Европе, в то время как в Финляндии тот же показатель был на 23% выше среднеевропейского. Это подтверждает и проведенное в июне Институтом конъюнктуры исследование, согласно которому услуги и большая часть товаров в эстонской столице дешевле, чем в финской.

Выяснилось, что напитки в Хельсинки в среднем дороже на 26-151% . Питьевая вода Evian (0,5l) дороже на 151%, Coca Cola (0,5l) на 148%, пиво Heineken на 78% и A Le Coq Premium на 43%. А вот кофе и чай в Хельсинки действительно дешевле (1 кг молотого кофе стот там 8,96 против 9,18 в Таллинне).

Молочные и мясные продукты в Хельсинки дороже на 135%. самая большая разница — в стоимости куриного филе, которое в Таллинне стоит 5,10 евро, а в Хельсинки 12,01. Цельное молоко в Хельсинки дороже на 19%, йогурт без добавок на 46%, а сыр Edam на 18%.

Овощи и фрукты в Таллинне также дешевле. К примеру, килограмм бананов стоит 1,08 евро против финских 1,40.