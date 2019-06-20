Цены на продукты и услуги в Таллинне и Хельсинки: читайте и сравнивайте!
Последнее время в некоторых финских СМИ можно было встретить утверждения, будто в Таллинне цены выше, чем в Хельсинки. Однако это неправда.
Последнее время в некоторых финских СМИ можно было встретить утверждения, будто в Таллинне цены выше, чем в Хельсинки. Однако это неправда.
По данным Евростата, средний уровень цен в Эстонии в 2018 году был на 20% ниже среднего по Европе, в то время как в Финляндии тот же показатель был на 23% выше среднеевропейского. Это подтверждает и проведенное в июне Институтом конъюнктуры исследование, согласно которому услуги и большая часть товаров в эстонской столице дешевле, чем в финской.
Выяснилось, что напитки в Хельсинки в среднем дороже на 26-151% . Питьевая вода Evian (0,5l) дороже на 151%, Coca Cola (0,5l) на 148%, пиво Heineken на 78% и A Le Coq Premium на 43%. А вот кофе и чай в Хельсинки действительно дешевле (1 кг молотого кофе стот там 8,96 против 9,18 в Таллинне).
Молочные и мясные продукты в Хельсинки дороже на 135%. самая большая разница — в стоимости куриного филе, которое в Таллинне стоит 5,10 евро, а в Хельсинки 12,01. Цельное молоко в Хельсинки дороже на 19%, йогурт без добавок на 46%, а сыр Edam на 18%.
Овощи и фрукты в Таллинне также дешевле. К примеру, килограмм бананов стоит 1,08 евро против финских 1,40.
Такая же картина наблюдается в сфере услуг. Одна ночь в отеле схожего уровня стоит в Эстонии в среднем 129 евро, в Хельсинки — 173 евро, что на 34% дороже. То же самое с общепитом. Паста болоньезе в таллиннском Vapiano стоит 8,50, в Хельсинки — 14,90, что на 75% дороже. За чашку капучино в Хельсинки придется выложить на 30% больше, чем в Таллинне. Мужская стрижка в Хельсинки дороже на 86%, а услуги стоматолога — на 131%.
По оценке директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, разговоры о том, будто цены в Эстонии выше финских, могут быть вызваны тем, что когда-то Эстония для финнов была очень дешевой страной. ”Например, для тех, кто ездит сюда с 2004 года, цены в Эстонии действительно выросли. Но в Финляндии так же. Просто, скорее всего, финны об этом забывают. Либо если брать за индикатор алкоголь, то цены на него у нас, и правда, за это время выросли очень сильно”, — поясняет она.
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