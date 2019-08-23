Цены на объявления о продаже недвижимости выросли в четыре раза

”После того, как в 2017 году в руках Eesti Meedia оказались порталы недвижимости KV.ee и City24, и, как следствие, 98% рынка, в течение пары лет цены на объявления о продаже и аренде недвижимости выросли примерно в четыре раза. Рост цен замедлился только когда несколько агентств недвижимости совместно с Ekspress Grupp создали в 2018 году собственный сервис Kinnisvara24. Однако и сейчас мы постоянно наблюдаем, как свободной конкуренции создают всевозможные препятствия.

Департамент конкуренции по сей день занимается рассмотрением жалобы агентств недвижимости в отношении деятельности Eesti Meedia, однако порталы уже перешли в руки нового собственника. Сегодняшняя же сделка продолжит консолидацию порталов объявлений. Я надеюсь, что клиентов автомобильных порталов не ждет такой же сценарий”, — прокомментировал Калев Роозивяли.

В январе этого года ведущие эстонские агентства недвижимости Pindi Kinnisvara, Uus Maa, Domus Kinnisvara, CKE Kinnisvara и Vesper Kinnisvara, представляющие также небольших игроков рынка, подали в Департамент конкуренции ходатайство о начале надзорного производства в отношении входивших на тот момент в концерн Eesti Meedia порталов недвижимости kv.ee и city24.ee в связи с примерно четырехкратным ростом цен в течение последних двух лет.

Агентства недвижимости обратились в департамент с просьбой начать надзорное производство в отношении скрывающихся за city24.ee и kv.ee компаниями OÜ Allepal и AS Kinnisvaraportaal, выявить факты нарушения Закона о конкуренции, а также обязать являющиеся собственниками компании прекратить злоупотребление ситуацией на рынке и устранить последствия такого злоупотребления.