Цены на норвежский лосось бьют в Эстонии рекорды. В чем причина?

По словам рыбопромышленника Индрека Касела (PR Foods AS), цены на лосось формируются на бирже. Стоимость прежде всего зависит не от производителей или посредников, а от цены на мировом рынке.

И во вторую очередь - от наценки в торговых сетях, которые чувствуют потребность рынка и платежеспособность покупателя. "Поэтому не обязательно цена в магазинах всегда связана с колебаниями цен на мировом рынке. Лосось никогда не был дешевой рыбой", - говорит Касела.

Второй очень важный аспект - массированные субсидии Евросоюза сельхозпроизводителям. Но Норвегия не является членом ЕС, там рыборазводчикам не платят.

"Потому цена подвержена большим колебаниям и зависит от рынков, находящихся за пределами ЕС. Прежде всего в США и Китае", - добавил Касела.

Представитель торговых сетей компании Coop Мартин Мийдо отметил, что цена лосося на мировых рынках растет уже месяц-полтора. Это обусловлено в основном повышенным спросом на азиатском рынке.

Член руководства сети Selver Кристи Ломп пояснила, что в случае дорогого лосося речь идет о "диком" лососе, которого вылавливают в открытом море. "Но в продаже имеется также и искусственно выращенный лосось", - добавила она.