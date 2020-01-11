Цены на норвежский лосось бьют в Эстонии рекорды. В чем причина?

Цены на норвежский лосось поднялись до небес, в некоторых магазинах его продают уже по 25 евро за килограмм.
По словам рыбопромышленника Индрека Касела (PR Foods AS), цены на лосось формируются на бирже. Стоимость прежде всего зависит не от производителей или посредников, а от цены на мировом рынке.
И во вторую очередь - от наценки в торговых сетях, которые чувствуют потребность рынка и платежеспособность покупателя. "Поэтому не обязательно цена в магазинах всегда связана с колебаниями цен на мировом рынке. Лосось никогда не был дешевой рыбой", - говорит Касела.
Второй очень важный аспект - массированные субсидии Евросоюза сельхозпроизводителям. Но Норвегия не является членом ЕС, там рыборазводчикам не платят.
"Потому цена подвержена большим колебаниям и зависит от рынков, находящихся за пределами ЕС. Прежде всего в США и Китае", - добавил Касела.
Представитель торговых сетей компании Coop Мартин Мийдо отметил, что цена лосося на мировых рынках растет уже месяц-полтора. Это обусловлено в основном повышенным спросом на азиатском рынке.
Член руководства сети Selver Кристи Ломп пояснила, что в случае дорогого лосося речь идет о "диком" лососе, которого вылавливают в открытом море. "Но в продаже имеется также и искусственно выращенный лосось", - добавила она.
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