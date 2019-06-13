Цены на нефть взлетели

По данным РИА ”Новости” на 9.41 мск, цена июльских фьючерсов на WTI достигла $52,95 за баррель, увеличившись на 3,54%. Стоимость августовских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 4,35% и достигла показателя в $62,56 за баррель.

Ранее сообщалось, что в связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%.