Цены на нефть взлетели до рекордного за полгода уровня

В результате остановки двух нефтеперерабатывающих предприятий в Саудовской Аравии мировое предложение на нефть сократилось на 5 процентов. Президент США Дональд Трамп уже разрешил открыть стратегические запасы нефти, чтобы в случае необходимости восполнить нехватку топлива и поддержать рынки.

Ответственность за атаку на саудовские НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, получающие поддержку от Ирана. США возложили ответственность за случившееся на Тегеран, однако Иран отверг обвинения в свой адрес. Опасения по поводу дальнейшего разрастания конфликта вызвали рост цен и на золото, которое на азиатских фондовых рынках уже подорожало на один процент.