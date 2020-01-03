03.01.2020, 09:35
Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Стоимость фьючерса на нефть Brent, в частности, выросла на 2,84%, сообщает ТАСС.
Стоимость фьючерса на нефть Brent, в частности, выросла на 2,84%, сообщает ТАСС.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,84% — до $68,13, свидетельствуют данные торгов Лондонской межконтинентальной биржи ICE.
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Изначально наблюдался рост более, чем на 4%. Цена марки WTI растет на 2,66% — до $62,83 за баррель.
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