Цены на нефть рухнули

Стоимость марки Brent по состоянию на 8:38 по московскому времени опустилась до 37,5 доллара за баррель (минус 3,18 процента), а марки WTI — до 34,61 доллара (минус 4,55 процента).

Таким образом нефть полностью отыграла назад рост цен, который был связан с продлением максимальных квот в рамках сделки ОПЕК+ на июль. Соответствующее решение участники сделки приняли на прошлых выходных.

Поводом стали опасения по поводу второй волны коронавируса. Увеличение количества новых случаев в США заставило говорить о новых ограничениях в экономике, которые резко ударят по спросу на сырье и вернут угрозу заполнения хранилищ.

Также участники рынка увидели проблему в нежелании Саудовской Аравии и ее партнеров (Кувейт, ОАЭ) продлевать на июль добровольно взятые на себя обязательства. В июне они дополнительно убрали с рынка 1,18 миллиона баррелей в сутки.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!