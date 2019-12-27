Цены на нефть продолжают расти на фоне снижения запасов в США

К 8:15 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $0,09 (0,13%) к уровню закрытия четверга, до $68,01 за баррель. За четверг Brent подорожала на $0,72 (1,07%), до $67,92 за баррель.

Февральский фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожал на $0,15 (0,24%), до $61,83 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,57 (0,93%), до $61,68 за баррель.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в пятницу. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем оценивают снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе в 1,5 млн баррелей.

С начала текущего года WTI подорожала на 36%, причем в декабре рост цен составил порядка 12% благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.