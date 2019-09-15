Цены на нефть могут взлететь до 100 долларов за баррель

Цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября, считают опрошенные Reuters трейдеры и аналитики.

В том случае, если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти, в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до $100 за баррель, допустили они.

Как сообщили ранее источники агентства, на то, чтобы Эр-Рияд вернулся к полной мощности поставок нефти после атаки дронов на заводы Saudi Aramco, могут понадобиться недели.

По словам президента консалтинговой компании Rapidan Energy Боба Макналли, при семидневном перерыве цены на сырье вырастут по крайней мере на $15–20 за баррель. Если на восстановление уйдет около 30 дней, цена может увеличиться до трехзначной цифры.

Соруководитель Onyx Commodities Грег Ньюман считает, что на торгах 16 сентября цены на фьючерсы нефти марки Brent подорожают на $7–10 за баррель. Он заявил, что больше всего рост цен коснется высокосернистого мазута.

Как заявил представитель Eurasia Group Айхам Камель, рост цен может составить $10 за баррель в том случае, если ущерб, нанесенный объектам Saudi Aramco, окажется значительным. Кроме того, заявил он, произошедшее может усложнить подготовку саудовской компании к IPO.