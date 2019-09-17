Цены на недвижимость растут быстрее, чем зарплаты в столице

При несколько меньшей активности сделок скорость строительства также снижается



В первом полугодии количество сданных квартир в Таллинне было на 9% выше, чем в предыдущем году, а разрешений на строительство было выдано на 11% меньше. Поскольку количество разрешений на строительство сокращается в течение последних полутора лет, его влияние также должно отражаться в количестве разрешений на использование в ближайшем будущем. Однако немного более низкое предложение не должно значительно ухудшить рыночное равновесие, поскольку спрос также несколько ниже.

Заимствованию по-прежнему способствуют низкие процентные ставки и хорошее финансовое положение домохозяйств. По нашему мнению, средний рост цен на квартиры во втором полугодии должен остаться на том же уровне или немного увеличиться по сравнению с первым полугодием. По предварительным данным, рост цен в июле и августе ускорился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На колебания квартального роста цен также влияет завершение новых проектов, поскольку цена за квадратный метр новых квартир примерно на четверть выше цены квартир вторичного рынка.

Среди столиц Балтийских стран доступность квартир улучшилась только в Вильнюсе



В соответствии с индексом Swedbank, доступность квартир улучшилась во втором квартале только в Вильнюсе, где быстрый рост нетто-зарплаты превысил рост цен на квартиры. Самым быстрым рост цен на жильё был в Риге (9,3%), за ней идут Таллинн и Вильнюс (1,1%). По-прежнему среди столиц самым доступным жильё оставалось в Риге, где значительная доля сделок приходится на многоквартирные жилые дома советского периода, а доля новых квартир в сделках невелика.

*При расчёте индекса доступности жилья в странах Балтии, Swedbank берёт за основу домохозяйство с доходом в 1,5 средней нетто-зарплаты, наметившее покупку квартиры площадью 55 м². Под доступностью подразумевается ситуация, когда возвратные платежи по взятому на 30 лет жилищному кредиту с 15%-ным самофинансированием составляют 30% нетто-зарплаты семьи.