Цены на лосось в магазинах сильно упали. Продавцы заверяют, что не из-за листерии

”На настоящий момент цена на норвежского лосося никак не связана с темой листерии, так как это достаточно локальная тема. Надеемся, она не окажет долгосрочного влияния на покупательские привычки любителей рыбы”, — сказал руководитель по закупкам Rimi Маргус Амор. По его словам, низкие цены вызваны теплой погодой. ”В последние недели осень была исключительно теплой, что привело к увеличению урожайности, а это в свою очередь увеличило спрос и привело к снижению цен”, — пояснил он.

Директор отдела скоропортящихся продуктов Maxima Eesti Марге Кикас также объясняет снижение цен теплой погодой. ”Уже этим летом быстрый рост рыбы привел к перепроизводству лосося, что в свою очередь привело к снижению цен”, — сказала она.

”Мы не заметили каких-либо перемен в продажах рыбы, поскольку на продажи свежей рыбы больше всего влияет стоимость рыбы по отношению к мясу, а также финансовые возможности людей: после зарплаты они позволяют себе товары подороже”, — сказала Кикас.

Руководитель M. V. Wool Мати Ветевоол отметил, что осенью цены на рыбу традиционного ниже, так как производители хотят избавиться от запасов. Он также сказал, что объемы продаж рыбы в Эстонии не упали. ”А если и упали, то очень умеренно”, — добавил он.