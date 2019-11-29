Цены на кофе выросли более чем на 25%
За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Как отмечается, на Intercontinental Exchange (ICE) (сеть бирж и клиринговых палат) цена фьючерсов выросла до $1,173 за фунт, предыдущая цена была равна 93 центам.
Известно, что за последние две недели запасы кофе на складах сократились почти на 78 тыс. мешков.
Эксперты считают, что замедление сбора урожая в Гондурасе — третьей стране по производству арабики в мире — в первую очередь связано с засушливой погодой.
Согласно данным консалтинговой фирмы Maxar, засуха отмечена также в Бразилии и Перу.
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