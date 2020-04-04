Цены на эстонские ягоды и овощи этим летом могут сильно вырасти

Крупнейшие в Эстонии садоводы и овощеводы, которые раньше зависели от украинской рабочей силы, начали искать местных работников, что, вероятно, означает повышение стоимости местных ягод и фруктов.
Хозяйство OÜ Kindel Käsi, занимающееся выращиванием клубники, на 100% зависит от украинской рабочей силы, пишет RusERR. Работать на поля хозяйства в этом году должны были приехать 65 работников из Украины, и если они не приедут, то придется найти работников в Эстонии, что повысит стоимость местных ягод.
От украинской рабочей силы зависят и овощеводы.
В Кассе по безработице сказали ERR, что если в прошлом году в аналогичный период времени в сфере выращивания ягод и овощей было 36 рабочих мест, то в этом году — 340.
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