Цены на эстонские ягоды и овощи этим летом могут сильно вырасти

Хозяйство OÜ Kindel Käsi, занимающееся выращиванием клубники, на 100% зависит от украинской рабочей силы, пишет RusERR. Работать на поля хозяйства в этом году должны были приехать 65 работников из Украины, и если они не приедут, то придется найти работников в Эстонии, что повысит стоимость местных ягод.

От украинской рабочей силы зависят и овощеводы.

В Кассе по безработице сказали ERR, что если в прошлом году в аналогичный период времени в сфере выращивания ягод и овощей было 36 рабочих мест, то в этом году — 340.

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