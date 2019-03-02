Цены на бензин в Риге и Таллинне растут, в Вильнюсе снижаются

Самый дорогой в столицах стран Балтии бензин на этой неделе продавался в Таллине, самый дешевый — в Вильнюсе. В столице Литвы бензин стоит на 12,6% меньше, чем в Риге, и на 19,5% меньше, чем в Таллинне.

Дизельное горючее самым дорогим также было в Таллинне, самым дешевым — в Вильнюсе.

В Риге на минувшей неделе горючее подорожало на 0,8%. На АЗС "Circle K" бензин 95-й марки и дизтопливо в пятницу стоили 1,224 евро за литр.

В Вильнюсе 95-й бензин и дизтопливо на АЗС "Circle K" подешевели на 0,4% — до 1,07 евро за литр.

В Таллине бензин 95-й марки подорожал на 0,8% — до 1,329 евро за литр, цена дизтоплива не изменилась и составила 1,349 евро за литр.

Цена автогаза на минувшей неделе в Таллинне и Риге сохранилась на уровне 0,629 и 0,599 евро за литр, а Вильнюсе выросла на 10,4% до 0,538 евро за литр.