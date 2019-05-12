Цены на бензин в Эстонии продолжают оставаться самыми высокими в Прибалтике

Тем не менее, самые дорогие бензин и дизельное топливо на этой неделе по-прежнему продавались в Таллинне, самые дешевые — в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 0,7% — до 1,354 евро за литр, дизтопливо — на 0,8%, до 1,284 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 0,3% — до 1,194 евро за литр, дизтопливо — на 0,9%, до 1,124 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K 95-й бензин на этой неделе подешевел на 3,8% — до 1,395 евро, дизтопливо — на 0,1%, до 0,355 евро за литр.

Цены на автогаз на этой неделе в Таллинне не изменились — в пятницу литр автогаза в эстонской столице стоил 0,629 евро за литр, в Риге — снизились на 4%, до 0,575 евро за литр, в Вильнюсе — повысились на 1,8%, до 0,519 евро за литр.