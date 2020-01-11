Цены на бензин и дизель в Таллинне по-прежнему самые высокие в странах Балтии
На минувшей рабочей неделе в столицах стран Балтии выросли цены на дизельное топливо, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на обобщенные агентством LЕТА данные.
На минувшей рабочей неделе в столицах стран Балтии выросли цены на дизельное топливо, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на обобщенные агентством LЕТА данные.
Самое дорогое дизельное топливо было в Таллине, самое дешевое — в Вильнюсе. Бензин также дороже всего стоил в Таллине, а самым дешевым он был в Вильнюсе.
В Риге цена бензина 95-й марки на АЗС Circle K снизилась на 0,5% до 1,354 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 1,5% до 1,294 евро за литр.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 1,6% до 1,215 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 7% до 1,155 евро за литр.
В Таллине на АЗС Circle K и бензин, и дизельное топливо подорожали на 0,4% до 1,432 евро за литр.
Цена автогаза в Риге не изменилась и составляла 0,603 за литр, в Таллине она снизилась на 7,5% до 0,629 евро за литр, а в Вильнюсе выросла на 1,2% до 0,59 евро за литр.
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