Цены на автозаправках сделали резкий скачок вверх

Если на выходных цены на автомобильное топливо на заправках оставались стабильными, то в понедельник к вечеру на многих таллиннских заправках они резко пошли вверх.
На заправке сети Circle K в Мустамяэ по адресу Сипелга, 1 литр дизельного топлива и литр бензина стоили 1,409 евро. Такие же цены на заправке Neste на Палдиски маантеэ и на заправке Olerex на Линну теэ.
В субботу-воскресенье стоимость топлива на заправках была немногим ниже 1,3 евро за литр.
Последний раз цена топлива зашкаливала за 1,4 евро в апреле этого года, тогда повышение объяснялось ростом цен на мировом рынке.
Самым дорогим бензин марки 95 был в апреле 2012 года — целых 1,459 евро.
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