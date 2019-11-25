25.11.2019, 18:36

Цены на автозаправках сделали резкий скачок вверх

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Цены на автозаправках сделали резкий скачок вверх
Lugeja foto

Если на выходных цены на автомобильное топливо на заправках оставались стабильными, то в понедельник к вечеру на многих таллиннских заправках они резко пошли вверх.

На заправке сети Circle K в Мустамяэ по адресу Сипелга, 1 литр дизельного топлива и литр бензина стоили 1,409 евро. Такие же цены на заправке Neste на Палдиски маантеэ и на заправке Olerex на Линну теэ.

В субботу-воскресенье стоимость топлива на заправках была немногим ниже 1,3 евро за литр.

Последний раз цена топлива зашкаливала за 1,4 евро в апреле этого года, тогда повышение объяснялось ростом цен на мировом рынке.

Самым дорогим бензин марки 95 был в апреле 2012 года — целых 1,459 евро.

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