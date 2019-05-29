Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130 000% в 2018 году

С 2013 по 2018 год, отмечается в релизе, экономика страны, 96% которой занимает нефтяной сектор, сократилась на 47,6%. В 2013 и 2014 году прибыль от экспорта нефти составила 85,603 и 71,732 млрд долларов соответственно, в то время как в 2018 году — экспорт опустился до 29,81 млрд долларов.

Из доклада также следует, что в апреле этого года уровень инфляции составил 33,8%, а с января по март — 196,6%, 114,4%, 34,8% соответственно.

По данным релиза, в 2017 году показатель составил 862,6%, в 2016 — 274,4%.

Международный валютный фонд, рассчитывая уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году, назвал цифру около 930 000%, согласно прогнозу на 2019 год, показатель вырастет до 10 000 000%.