Центристская партия: в переговорах по госбюджету приоритет — внеочередное повышение пенсий

”Речь идет об основном предвыборном обещании Центристской партии. Несмотря на рекордный рост пенсий в прошлом году и нынешний экономический кризис, важно продолжать внеочередное поднятие пенсий”, — подчеркнул Мёльдер. ”Чрезвычайное положение сказалось на чувстве уверенности в завтрашнем дне многих пенсионеров. Понятно, что как одна из наименее защищенных групп населения, пожилые люди сегодня нуждаются в большей поддержке со стороны государства. И одной из возможностей для государства поддержать пенсионеров является повышение пенсий. Согласно прогнозам, индексация в следующем году будет крайне малой, и единственная возможность обеспечить рост пенсий — это их внеочередное повышение”, — сказал Мёльдер.

Мёльдер отметил, что довольно сложно найти источники покрытия новых расходов. ”Разовое внеочередное повышение пенсий на 25 евро потребует дополнительные 60 млн евро. Верю, что все коалиционные партии будут совместно работать над тем, чтобы изыскать необходимые для этого средства”, — добавил он.

Мёльдер добавил, что немаловажную роль здесь сыграет решение Госсуда относительно реформы второй пенсионной ступени. ”Освобождающиеся в результате этой реформы средства предназначены прежде всего для улучшения материального благополучия пожилых людей. И если решение суда будет в пользу реформы второй ступени, это, безусловно, обеспечит пенсионерам преимущества”, — пояснил Мёльдер.

Средняя пенсия по старости с 1 апреля этого года выросла на 45 евро, составив 528 евро.