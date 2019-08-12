Центристская партия хочет добровольность II ступени связать с внеочередным повышением пенсии(18)
Центристская партия считает, что если сделать вторую ступень пенсионной системы добровольной, то нужно во внеочередном порядке поднять размер пенсий.
Центристская партия считает, что если сделать вторую ступень пенсионной системы добровольной, то нужно во внеочередном порядке поднять размер пенсий.
Партии правящей коалиции обсуждают, каким образом реализовать записанное в коалиционном договоре положение о добровольности второй пенсионной ступени.
Представляющий Центристскую партию министр социальной защиты Танель Кийк считает, что в случае, когда в ходе реформы в будущей пенсии сократится доля второй ступени, то нужно это пенсионерам компенсировать.
"Ясно, что при реформировании второй ступени нужно повысить во внеочередном порядке базовую часть первой ступени, чтобы гаранировать благосостояние как нынешним, так и будущим пенсионерам", - говорит Танель Кийк.
Какой либо прямой связи между реформой второй ступени и внеочередным повышением пенсий в коалиционном договоре не зафиксировано.
Как первая, так и вторая мера потребуют дополнительных бюджетных расходов. На этой неделе коалиция запланировала продолжить обсуждение пенсионной тематики.
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