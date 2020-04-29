Центральный союз работодателей Эстонии просит финского премьера смягчить ограничения на передвижение рабочей силы

Финский запрет на так называемую маятниковую трудовую миграцию поставил многие эстонские семьи в трудную ситуацию: супруги из-за работы одного из них в Финляндии должны жить раздельно. Свою негативную роль играет и неизвестность: финны никаких дат по отмене запрета не называют.
Письмо главе финского правительства написали исполнительный директор союза Арто Аас и председатель совета Кай Реало. Они благодарят власти Финляндии за то, что грузовой транспорт всё-таки между двумя странами движется, но обращается внимание на проблему передвижения рабочей силы.
В качестве примера приводится Латвия, с которой у Эстонии заключен договор о свободном перемещении работников из одной страны в другой. При этом они не должны находиться 14 дней в карантине.
"Статистика показывает, что благодаря мерам предосторожности это не повлекло за собой роста заболеваемости коронавирусом", - говорится в письме.
Авторы ссылаются на то, что и эстонская, и финская статистика говорит о падении числа инфицированных. В письме содержится предложение вновь разрешить рабочим поездки между двумя странами.
Отмечается, что в Эстонии сильно пострадал туристический сектор, его клиентами были в значительной части финские туристы. Представители Центрального союза работодателей просят финские власти позволить восстановить обычное судоходное сообщение и при первой возможности разрешить поездки и туристам.
"Финляндия и Эстония должны быть единым экономическим пространством, где было бы свободное перемещение между государствами граждан обеих стран. Верим, что сотрудничество продолжится".
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Женщина умерла на похоронах матери, скончавшейся от коронавируса
Врач из Китая назвал три простых способа защититься от COVID-19
В Израиле поняли, почему COVID-19 так быстро убивает