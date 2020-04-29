Центральный союз работодателей Эстонии просит финского премьера смягчить ограничения на передвижение рабочей силы

Финский запрет на так называемую маятниковую трудовую миграцию поставил многие эстонские семьи в трудную ситуацию: супруги из-за работы одного из них в Финляндии должны жить раздельно. Свою негативную роль играет и неизвестность: финны никаких дат по отмене запрета не называют.

Письмо главе финского правительства написали исполнительный директор союза Арто Аас и председатель совета Кай Реало. Они благодарят власти Финляндии за то, что грузовой транспорт всё-таки между двумя странами движется, но обращается внимание на проблему передвижения рабочей силы.

В качестве примера приводится Латвия, с которой у Эстонии заключен договор о свободном перемещении работников из одной страны в другой. При этом они не должны находиться 14 дней в карантине.

"Статистика показывает, что благодаря мерам предосторожности это не повлекло за собой роста заболеваемости коронавирусом", - говорится в письме.

Авторы ссылаются на то, что и эстонская, и финская статистика говорит о падении числа инфицированных. В письме содержится предложение вновь разрешить рабочим поездки между двумя странами.

Отмечается, что в Эстонии сильно пострадал туристический сектор, его клиентами были в значительной части финские туристы. Представители Центрального союза работодателей просят финские власти позволить восстановить обычное судоходное сообщение и при первой возможности разрешить поездки и туристам.

"Финляндия и Эстония должны быть единым экономическим пространством, где было бы свободное перемещение между государствами граждан обеих стран. Верим, что сотрудничество продолжится".

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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