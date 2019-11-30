Центральные темы Балтийской Ассамблеи – Rail Baltic и развитие энергетической сферы

Член делегации Эстонии в БА Свен Сестер выступил в качестве сопредседателя в тематическом блоке по развитию энергетического рынка и перспективе применения водорода. По его словам, энергетическая безопасность и различные источники энергии в течение многих лет были крайне важными темами для Балтийских государств. ”Мы обращаем все больше внимания на возможные альтернативные дополнительные источники энергии. Балтийские страны совместно развивают интерес к вопросам возобновляемой энергии — ветроэнергетики, гидроэнергетики и в будущем, возможно, ядерной энергетики”, — сказал Сестер.

Он добавил, что важными также являются вопросы, связанные с применением водорода. ”Иными словами, это темы, связанные с водородом и его использованием на благо общества. Балтийские государства заинтересованы в дальнейшем рассмотрении вопроса о возможном использовании водорода в сфере транспорта и в других сферах”, — сказал Сестер.

Член делегации Сигне Киви участвовала в качестве сопредседателя в обсуждении вопроса о высшем образовании. По ее словам, сотрудничество БА в сфере образования, культуры и науки основывается на доверии, партнерстве и устремленности в будущее. ”Сотрудничество в сфере образования и науки больше, чем что-либо еще должно быть нацелено на будущее. В этом смысле крайне приятно принять эстафетную палочку и добавить от себя несколько новых аспектов. Несколько недель назад здесь же в Риге я выступила с предложением обращать больше внимания на экологические последствия сферы организации культуры. Нам известно, что эта тема актуальна во всем мире. Деятели культуры могут внести в нее свою лепту. Коллеги из Латвии и Литвы назвали эту тему крайне важной. Она станет одним из приоритетов председательства Эстонии”, — сказала Киви.

Сегодня будут подписаны совместное заявление Балтийского Совета и заключительный документ 38-й сессии и принята резолюция БА.

Балтийская Ассамблея — это совещательный орган по сотрудничеству между парламентами трех Балтийских стран, где решаются вопросы, представляющие интерес для всех сторон. Эстонию на Балтийской Ассамблее представляет делегация Рийгикогу, в которую входит 12 человек.