Центр мониторинга развития: энергетика, инфраструктура и технологии Эстонии напрямую зависят от ситуации в Европейском союзе

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов отметила, что в настоящий момент мир в некоторой степени находится на распутье. Никто точно не знает, какие ценности и взгляды в дальнейшем будут задавать направление или как на мировые силы повлияет технологическое развитие. Поэтому резонно обдумать, как события на мировом уровне влияют на развитие важных для Эстонии сфер. ”Мы не предсказываем будущее. Мы лишь указываем на основные возможности выбора и ключевые для принятия решений моменты, рассматривая разные варианты глобального развития до 2035 года”, — пояснила Данилов.

Руководитель исследований Центра мониторинга развития Меэлис Китсинг сообщил, что при создании сценариев основное внимание было уделено неопределенности. ”Такой подход позволил выделить два ключевых для Эстонии фактора. Это — функционирование ЕС и развитие инфраструктуры. Сотрудничество внутри ЕС в течение следующих 15 лет может либо укрепиться, либо ослабнуть. Как именно это произойдет — неизвестно. Упор может быть сделан лишь на функционирование единого рынка или повышение экономической конкурентоспособности, на сотрудничество в сфере социальной или внешней политики”, — добавил Китсинг.

В сотрудничестве с эстонскими и иностранными экспертами по результатам исследования было создано четыре сценария развития до 2035 года.

Согласно сценарию ”Компас Европа”, Европа будет задавать направление развития на мировом уровне. Европейский союз будет играть значимую роль в Эстонии. Сотрудничество внутри ЕС укрепится. Союз станет важным инвестором в сферах энергетики, транспорта и цифровой инфраструктуры.

Эстония сможет расширить свои возможности благодаря обширным инвестициям в инфраструктуру. Укрепившаяся позиция ЕС в мировой экономике позволит предприятиям Эстонии выйти на новые рынки. Для Эстонии такой сценарий означает быстрый рост благосостояния, но также — нестабильное положение в сфере технологий. Могут усугубиться неравенство и недовольство среди граждан.

Согласно сценарию ”Европа как крепость”, сотрудничество между государствами Европы укрепится, но вместо повышения конкурентоспособности упор будет сделан на (чрезмерное) регулирование и обеспечение социальной защиты. Европейский союз — важный игрок на мировой арене, но конкурентоспособность европейских предприятий понизится, а инвестиции в инфраструктуру сократятся.