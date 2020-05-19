Центр эстонской фольклорной музыки сокращает половину работников

К тому же в середине июня будет закрыто и располагающееся в помещения центра кафе.

Руководитель центра Тармо Ноормаа сказал ERR, что невзирая на то, что они пересмотрели эксплутационные расходы и сократили зарплаты работников, в начале мая стало ясно, что этого недостаточно.

"Если мы не предпримем радикальных мер, то в конце года нас ждет "минус" примерно в 200 000 евро", - сказал Ноормаа и подтвердил, что решено сократить персонал кафе и 10 работников центра.

До последнего времени в Центре фольклорной музыки работали 20 человек.

Один из основателей центра Андо Кивиберг добавляет, что хотя сокращения будут болезненными, но для сохранения жизнедеятельности центра они всё-таки необходимы.