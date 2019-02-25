Цена топлива побила новый рекорд, с прошлого скачка в цене прошла всего пара дней

В прошедшую пятницу большинство продавцов повысили цену за 95-й бензин до 1,319 евро за литр, что было рекордом этого года. На выходных цена немного понизилась, но в понедельник днем снова выросла до 1,329 евро/литр, хотя с утра составляла еще 1,269 евро/литр.

С начала года и до конца февраля цена на 95-й бензин сохранялась в районе 1,2-1,3 евро за литр. Иногда даже удачливым автовладельцам удавалось приобрести 95-й бензин по цене 1,179 евро/литр.

Дизельное топливо сейчас стоит 1,359 евро/литр.