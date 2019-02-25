25.02.2019, 15:30
Цена топлива побила новый рекорд, с прошлого скачка в цене прошла всего пара дней
В пятницу цена на топливо была рекордной в этом году — и вот в понедельник цена уже обновила рекорд.
В пятницу цена на топливо была рекордной в этом году — и вот в понедельник цена уже обновила рекорд.
В прошедшую пятницу большинство продавцов повысили цену за 95-й бензин до 1,319 евро за литр, что было рекордом этого года. На выходных цена немного понизилась, но в понедельник днем снова выросла до 1,329 евро/литр, хотя с утра составляла еще 1,269 евро/литр.
С начала года и до конца февраля цена на 95-й бензин сохранялась в районе 1,2-1,3 евро за литр. Иногда даже удачливым автовладельцам удавалось приобрести 95-й бензин по цене 1,179 евро/литр.
Дизельное топливо сейчас стоит 1,359 евро/литр.
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