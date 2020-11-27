Цена прививки от коронавируса в ЕС: все вакцины дешевле 60 евро

К массовой бесплатной вакцинации своего населения от коронавируса Германия и другие страны Евросоюза могут приступить в конце декабря или в первые недели 2021 года сразу после регистрации вакцин и начала их широкомасштабного производства и доставки. В таком случае уже весной первоначально дефицитные вакцины окажутся, скорее всего, в широком доступе, и при желании ими смогут воспользоваться также приезжающие в ЕС зарубежные гости и медицинские туристы, например, из России.

Хорошая новость для них: никаких заоблачных цен на вакцины не будет, все они окажутся по карману обычным представителям среднего класса. Так что критерием выбора, чем именно привиться, станет не столько цена препаратов, сколько их тип и производитель. И, соответственно, данные и отзывы об их эффективности и безопасности.

Какими вакцинами от коронавируса можно будет привиться в Евросоюзе

На первом этапе, по всей видимости, в Евросоюзе будут зарегистрированы три вакцины, и с их производителями ЕС уже подписал соглашения о закупке крупных партий. Немецко-американский консорциум компаний BioNTech и Pfizer обязался поставить до 300 млн доз, британо-шведскому концерну AstraZeneca, партнеру ученых Оксфордского университета, тоже заказаны 300 млн доз, американская корпорация Moderna обеспечит до 160 млн доз.

Кроме того, имеются предварительные договоренности о закупке — в случае успешного завершения клинических испытаний и регистрации — вакцин немецкой фирмы CureVac (405 млн доз), франко-британского консорциума Sanofi/GlaxoSmithKline (до 300 млн доз) и американской корпорации Johnson & Johnson (до 200 млн доз).

Так что поздней весной или летом европейцы смогут предположительно выбирать по меньшей мере из шести препаратов, а то и больше, ведь, к примеру, заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины "Спутник V" подал и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Население Евросоюза составляет порядка 450 млн человек, так что имеющихся заказов и опционов с избытком хватит для вакцинирования всех желающих даже двухкомпонентными вакцинами. Тем более, что прививаться захотят, судя по разным опросам, только от половины до двух третей взрослых жителей ЕС.