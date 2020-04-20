20.04.2020, 09:08

Цена нефти на Лондонской бирже упала на 15 процентов

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Tanker Kyeema Spirit
Tanker Kyeema SpiritFoto: Ilmar Saabas

Стоимость майского фьючерса WTI упала почти на 15 процентов, июньского Brent – на 4 процента. В азиатскую сессию падение цен стало рекордным за последние 20 лет, сообщает DW.

Цена нефти WTI упала на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) в понедельник, 20 апреля, почти на 15 процентов. Стоимость майского фьючерса WTI сейчас находится на уроне 15,92 доллара за баррель. Стоимость нефти Brent снизилась на 4 процента, стоимость ее июньского фьючерса снизилась до 27 долларов за баррель.

Стоимость нефтяных фьючерсов на WTI в азиатскую сессию упала на 20 процентов - ниже 15 долларов за баррель. Это рекордно низкий уровень за последние 20 лет.

В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. На снижении настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На цены также повлияла эпидемия коронавируса.

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