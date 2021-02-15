Цена нефти марки Brent впервые за год превысила 63 доллара за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялась выше 63 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Выше этой отметки в последний раз нефть торговалась более года назад, в январе 2020 года, пишет Спектр.
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