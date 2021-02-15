Цена нефти марки Brent впервые за год превысила 63 доллара за баррель

Устойчивый рост нефтяных котировок продолжается с начала текущего года. В начале января Brent стоила 54 доллара за баррель, в начале февраля — 57 долларов.

Ранее вице-премьер Александр Новак предположил, что в 2021 году средняя цена нефти будет варьироваться в диапазоне от 45 до 60 долларов за баррель. Он также указал на низкую волатильность цен на нефтяном рынке, что, по мнению члена правительства, указывает на сбалансированность спроса и предложения.