Цена на топливо подскочила и вновь побила рекорд этого года

Если в начале прошлой недели 95 бензин на большинстве заправок стоил 1,349 евро за литр, то сегодня он почти везде поднялся до 1,379 евро. При этом всего вчера и сегодня утром цена составляла около 1,282-1,299 евро. Дизель же сейчас стоит 1,339 евро за литр.

С сегодняшнего дня начинает действовать законодательная поправка, повышающая содержание в бензине биокомпонента: 95 бензин должен содержать 6,4% биокомпонента, то есть этанола. Так как биотопливо стоит дороже, это отразилось и на ценах.