Цена на топливо побила очередной рекорд. От самой высокой цены за всю историю ее отделяют всего 2 цента

Вчера вечером крупные сети заправок повысили цену на 95-й бензин до 1,439 евро/литр и цену дизельного топлива — до 1,399 евро/литр. Раньше такие высокие цены на топливо в Эстонии были только в 2012 и 2018 годах.

Ранее самые высокие цены в этом году были 1,429 и 1,389 евро соответственно.

Самая высокая цена на 95-й бензин за все времена была в апреле 2012 года, целых 1,459 евро. От нее сегодняшнюю цену на заправках отделяют всего два цента.

Повышение цены на топливо в последнее время объясняют ростом цен на мировом рынке.