Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 по Москве составляет $70,17 за баррель, что на $1,57 (2,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $2,35 (3,55%), до $68,6 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,28 (2,03%) — до $64,33 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $63,05 за баррель, поднявшись на $1,87 (3,06%) по сравнению с предыдущей сессией.

Нефть резко подорожала в пятницу после того, как стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации, проведенной военными силами США. Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.