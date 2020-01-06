Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке
Нефть продолжает дорожать в понедельник. Цена Brent поднялась выше $70 за баррель на фоне растущей напряженности в отношениях США и Ирана.
Нефть продолжает дорожать в понедельник. Цена Brent поднялась выше $70 за баррель на фоне растущей напряженности в отношениях США и Ирана.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 по Москве составляет $70,17 за баррель, что на $1,57 (2,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $2,35 (3,55%), до $68,6 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,28 (2,03%) — до $64,33 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $63,05 за баррель, поднявшись на $1,87 (3,06%) по сравнению с предыдущей сессией.
Нефть резко подорожала в пятницу после того, как стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации, проведенной военными силами США. Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.
В минувшие выходные Иран и США обменялись угрозами, и в воскресенье Трамп пригрозил Тегерану "непропорциональными" ответными мерами, если он предпримет атаки против американских объектов. Трамп также пообещал небывалые санкции Ираку, парламент которого в воскресенье принял резолюцию, требующую от правительства принятия мер для вывода иностранных войск с иракской территории.
Тем временем, Госдепартамент США предупредил о "повышенном риске" атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg.
"Мы видим дальнейший потенциал роста цен на нефть с учетом премии за риск, — отмечает президент Rapidan Energy Боб МакНэлли. — Стоимость Brent двинется к $80 за баррель на фоне подготовки и реализации Ираном ответных мер".
Одним из ключевых рисков для нефтяного рынка является блокировка Ираном Ормузского пролива, по которому осуществляется экспорт значительной доли нефти, добываемой странами Персидского залива.
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