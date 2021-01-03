Цена биткоина в пятый раз обновила исторический максимум за пару дней
Цена биткоина в пятый раз обновила исторический максимум за пару дней. Об этом сообщает РИА Новости.
Цена биткоина в пятый раз обновила исторический максимум за пару дней. Об этом сообщает РИА Новости.
На момент написания новости данная криптовалюта превысила отметку в 34 тысячи долларов. Отмечается, что биткоин подорожал более чем на 16 процентов.
Еще 31 декабря за биткоин предлагали 29 тысяч долларов.
2 декабря биткоин на торгах четырежды брал ранее недостижимые вершины. Инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин.
В декабре стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать. При этом из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.
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