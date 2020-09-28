28.09.2020, 18:54
Cеминар по карьере "Как лечить (экономический) кризис?"
С 29 сентября по 2 октября Эстонская касса по безработице организует всеэстонскую виртуальную Ярмарку труда и карьеры. В рамках ярмарки труда 29 сентября с 10 до 14 часов состоится семинар по вопросам карьеры „Как выйти из (экономического) кризиса?”, за прямой трансляцией можно будет следить на DELFI TV.
Виртуальная ярмарка – отличная возможность как для работодателя, так и для ищущего работу. На сайте toomess.ee опубликована информация около 100 работодателей со всей Эстонии и самые разные вакансии (от сферы обслуживания клиентов до производства). Люди могут общаться с работодателями посредством контактов, прикрепленных у стенда. Кроме того, есть возможность участвовать в мастерских и карьерном консультировании.
Семинар по вопросам карьеры будет проходить параллельно в двух виртуальных залах – в зале работодателей и в общем зале. Во время семинара зрители смогут задать вопросы выступающим, выступления в обоих залах будут сопровождаться синхронным переводом на русский язык, а в общем зале также сурдопереводом и письменным переводом. С полной программой семинара по вопросам карьеры можно ознакомиться на здесь. Семинар по вопросам карьеры ведут Урмас Вайно и Ану Вяльба.
Пенсионер нашел деньги и отнес в магазин. Вскоре ему позвонили
Семейчанка доверила незнакомке ремонт своей квартиры и пожалела
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Причина нашествия змей в Тверской области