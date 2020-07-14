Цель Neste — достижение углеродно-нейтрального производства к 2035 году

Чтобы достичь этих целей, в Neste тщательно проанализировали все коммерческие и производственные процессы. На сегодняшний день для сокращения выбросов были определены свыше 50 различных мер и действий.

Среди них, например:

• Поддержка энергоэффективности на производстве и оптимизация использования газа, электричества, водорода и энергии пара. Например, нынешняя программа оптимизации производства на нефтеперерабатывающем заводе Neste в Порвоо сократит выбросы более чем на 100 килотонн CO2 в год;

• Увеличение доли использования на производстве возобновляемой энергии. Компания Neste подписала соглашение о начале использования полученной в Финляндии энергии ветра;

• Уделение большего внимания доле выбросов парниковых газов при расчете инвестиций и оценке коммерческих инициатив;

• Поиск новых, менее загрязняющих окружающую среду методов производства, таких как использование для производства водорода биогаза или электролиза;

• Выбросы парниковых газов также будут сокращены за счет создания системы улавливания и хранения углерода – первые шаги в этом направлении уже предприняты на заводе Neste в Порвоо;

• Разработка надежных механизмов компенсации в отношении выбросов, которые невозможно сократить.

Достижение углеродной нейтральности – невероятно масштабное начинание, требующее новых способов мышления, инноваций и более тесного сотрудничества. Neste разрабатывает подробный план и график достижения углеродной нейтральности к 2035 году. Такие планы соответствуют амбициозной цели Финляндии по достижению углеродной нейтральности в 2035 году и опережают соответствующие цели Европейского союза на 2050 год.