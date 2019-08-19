C сегодняшнего дня в SEB можно ходатайствовать об учебном кредите

Начиная с сегодняшнего дня в интернет-банке и в конторах SEB можно ходатайствовать о получении учебного кредита, сообщает банк.
В 2019/2020 учебном году максимальный размер учебного кредита составляет 2500 евро, процентная ставка — 5% в год от остатка кредита. Плата за заключение договора не взимается. Учащиеся, получающие профессиональное образование на базе среднего образования по учебной программе, рассчитанной менее чем на 9 месяцев, могут получить кредит в размере половины максимальной суммы, т.е. 1250 евро.
”Нынешняя молодежь всё осторожнее относится ко взятию на себя новых финансовых обязательств, стараясь покрывать расходы на учебу, например, за счет заработной платы, поддержки родителей, учебного пособия, стипендии и т. п., и брать учебный кредит только в лучае крайней необходимости. Мы видим, что в последние годы в результате улучшения общего уровня жизни и повышения финансовой грамотности сократилось число молодых людей, финансирующих свои расходы на обучение за счет учебного кредита. Тем, кто берет учебный кредит, мы рекомендуем брать его частями, чтобы избежать перерасхоа и упростить планирование своих финансов”, — сказала руководитель сегмента по работе с частными лицами SEB Трийн Раудсепп.
Об учебном кредите может ходатайствовать гражданин Эстонской Республики поступивший или обучающийся в высшем учебном заведении Эстонии, а также лицо с долговременным видом на жительство или постоянным право на жительство, продолжительность обучения которого составляет, по меньшей мере, шесть месяцев. Для получения учебного кредита необходимо либо поручительство двух граждан Эстонии, лиц с долговременным видом на жительство или постоянным правом на жительство или ипотека находящегося в Эстонии недвижимого жилого имущества, которое принадлежит учащемуся, его супругу(супруге) или близкому родственнику. Более подробную информацию о пригодности недвижимого имущества в качестве залога по учебному кредиту можно получить в любой конторе SEB.
Первокурсникам SEB начнет перечислять сумму кредита на расчетный счет с 1 октября, учащимся старших курсов — с 16 сентября при условии, что будут выполнены необходимые условия для получения учебного кредита. Если заемщик, заключивший договор на учебный кредит ранее, не желает, чтобы банк перечислял на его счет сумму кредита за нынешний год, или желает получать кредит частями, SEB просит сообщить об этом не позднее 12 сентября. Соответствующее заявление можно подать через интернет-банк, по почте или же принести в любую контору SEB.
Более подробную информацию об учебном кредите можно получить на домашней странице SEB www.seb.ee/oppelaen.
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