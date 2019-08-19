C сегодняшнего дня в SEB можно ходатайствовать об учебном кредите

Об учебном кредите может ходатайствовать гражданин Эстонской Республики поступивший или обучающийся в высшем учебном заведении Эстонии, а также лицо с долговременным видом на жительство или постоянным право на жительство, продолжительность обучения которого составляет, по меньшей мере, шесть месяцев. Для получения учебного кредита необходимо либо поручительство двух граждан Эстонии, лиц с долговременным видом на жительство или постоянным правом на жительство или ипотека находящегося в Эстонии недвижимого жилого имущества, которое принадлежит учащемуся, его супругу(супруге) или близкому родственнику. Более подробную информацию о пригодности недвижимого имущества в качестве залога по учебному кредиту можно получить в любой конторе SEB.

Первокурсникам SEB начнет перечислять сумму кредита на расчетный счет с 1 октября, учащимся старших курсов — с 16 сентября при условии, что будут выполнены необходимые условия для получения учебного кредита. Если заемщик, заключивший договор на учебный кредит ранее, не желает, чтобы банк перечислял на его счет сумму кредита за нынешний год, или желает получать кредит частями, SEB просит сообщить об этом не позднее 12 сентября. Соответствующее заявление можно подать через интернет-банк, по почте или же принести в любую контору SEB.

Более подробную информацию об учебном кредите можно получить на домашней странице SEB www.seb.ee/oppelaen.