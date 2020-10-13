C помощью mTasku теперь можно оплачивать счета
Созданное в Эстонии решение мобильного кошелька mTasku получило еще одно важное дополнение: с октября предприятия могут предлагать своим клиентам оплачивать счета с помощью приложения mTasku.
Созданное в Эстонии решение мобильного кошелька mTasku получило еще одно важное дополнение: с октября предприятия могут предлагать своим клиентам оплачивать счета с помощью приложения mTasku.
Предприятия могут предлагать своим клиентам оплату счетов с помощью mTasku по-разному: получая счет по электронной почте или в среде самообслуживания.
”Оплата счетов с помощью приложения mTasku — хорошее решение как для поставщика услуг, так и для его клиента. Чем проще и удобнее оплата счетов, тем быстрее они оплачиваются, потому что клиенту не нужно тратить время на действия, связанные со входом в интернет-банк или вводом данных банковской карты”, — сказал Хольгер Хальянд, руководитель отдела бизнес-клиентов Telia Eesti.
Мобильные операторы Telia и Diil первыми предложили своим клиентам оплату счетов с помощью mTasku. Клиенты Telia могут оплачивать как счета в самообслуживании, так и счета, отправленные по электронной почте (в настоящее время опция выставления счетов по электронной почте действует только для клиентов, получающих общий счет за домашние и мобильные услуги Telia), клиенты Diil могут оплачивать счета с помощью mTasku в самообслуживании Diil.
Как оплатить счет с помощью mTasku:
· для оплаты счета клиенту не нужно заходить в интернет-банк или вводить данные своей банковской карты в интернет-среде;
· начав платеж в компьютере, следует нажать на кнопку mTasku, указанную в самообслуживании или в присланном по электронной почте счете. После сканирования QR-кода, который появится на экране, платеж нужно подтвердить кнопкой ”Оплатить”, и счет будет оплачен;
· начав платеж в смартфоне, также необходимо нажать на кнопку mTasku, после чего откроется приложение mTasku, и нажать на кнопку ”Оплатить”.
Помимо возможности оплаты в интернет-магазине и оплаты счетов, в mTasku скоро появится решение, которое позволит вам использовать mTasku для входа в различные веб-среды. Основное отличие от других решений авторизации заключается в том, что при использовании mTasku в веб-браузере не требуется вводить имя пользователя, пароль или другую личную информацию.
Компании, которые хотят предложить своим клиентам оплату счетов или авторизацию с помощью mTasku, могут сообщить о своем интересе по электронной почте: info@mtasku.ee
Приложение mTasku можно загрузить как в App Store, так и в Google Play.
mTasku — это созданное в Эстонии решение мобильного кошелька, которым можно пользоваться для оплаты в обычном магазине или интернет-магазине, для подтверждения права на проезд в общественном транспорте, для совершения (постоянных) пожертвований или в качестве цифровой справки с места работы.
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