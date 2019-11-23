C началом забастовки в Финляндии паромы Viking Line и Tallink останутся в портах

В понедельник ряд профсоюзов расширит свои акции солидарности, чтобы выразить свою поддержку бастующим работникам почты. Например, Профсоюз моряков распространит протестные меры в том числе на пассажирские паромы, курсирующие под финским флагом, если в трудовом споре между почтовиками и работодателями не будет достигнуто договоренности.

Судоходным компаниям грозят убытки

Пять пассажирских паромов Viking Line останутся в портах, если начнется забастовка: Amorella и Grace, следующие из Турку в Стокгольм, а также паромы Mariella и Gabriella, следующие между Хельсинки и Стокгольмом, останутся в своих портах, а паром Rosella — в порту Мариенхамна.

Забастовка повлияет также на работу паромов Tallink Silja Line, курсирующих между Таллинном и Хельсинки, Baltic Princess и Silja Serenade. Tallink сообщает, что при необходимости пассажиры получат места на другие рейсы компании.